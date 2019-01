Erdoğans Arm ist kürzer, als er glaubt

In ihrem gewohnt lebhaften Stil gibt Özkan dem interessierten Leser Einblicke in Bereiche, die für Außenstehende nur schwer zugänglich sind. Sie führte zahlreiche Gespräche in der türkischen Community, mit Anhängern und auch Gegnern des fast allmächtigen Präsidenten.

Özkan blickt hinter die Kulissen von Organisationen wie den rechts-extremen „Grauen Wölfen“, „Milli Görus“ und der „Gülen-Bewegung“.

In ihren Beobachtungen stellt Özkan fest, dass das positive Bild, das viele von Recep Tayyip Erdoğan zu haben scheinen, vor allem in jenen wenigen Wochen geprägt wird, die türkischstämmige Personen alljährlich in der Türkei verbringen. Dort werde oft der wirtschaftliche Aufschwung der Türkei und der damit verbundene verbesserte Lebensstandard mit Erdoğans Regierungspartei AKP in Verbindung gebracht. Dazu kämen Berichte der Verwandten über Hilfsleistungen der Regierung an Bedürftige sowie neu gewonnene religiöse Freiheiten – für Muslime.

Verstärkt wird dieses geschönte Bild durch die staatlich gelenkten Medien. Alles in allem aber, resümiert die in der Türkei geborene und in Vorarlberg aufgewachsene Autorin, sei der Einfluss Erdoğans auf die Community in Österreich geringer, als seine Partei AKP dies annehme.

Duygu Özkan: „Erdoğans langer Arm – Sein Einfluss in Österreich und die Folgen“ Molden Verlag. 160 Seiten. 20 Euro.