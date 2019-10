Erdoğan rudert zurück und will Pence nun doch treffen

Womöglich benötigt der türkische Präsident in Bälde eine solche Sitzung, denn seine Offensive verläuft nicht nach Plan: In Nordsyrien kämpfen die Kurdenmilizen nach Angaben von Aktivisten jetzt teils auch an Seite syrischer Regierungstruppen gegen die von der Türkei unterstützten Rebellen. Bei Gefechten in der Nähe des Orts Ain Issa seien die Kurdenmilizen und die syrische Armee gemeinsam in Kämpfe verwickelt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit.

Auch nahe der Schnellstraße M4, die entlang einer wichtigen Versorgungsroute für die Kurdenmilizen führt, werde gekämpft. Dort haben die syrischen Truppen bereits ihre Soldaten stationiert - ein großes Hindernis für die türkischen Kräfte, die die gesamte Straße unter ihre Kontrolle bringen wollten.