Erdogan beschimpft Netanjahu als Hitler, nur mit mehr Geld

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu im Zusammenhang mit dem Gazakrieg mit Adolf Hitler verglichen. "Sie haben schlecht über Hitler geredet", sagte Erdogan am Mittwoch bei einer Veranstaltung in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Aber was ist der Unterschied zu Hitler? Sie bringen uns dazu, Hitler zu vermissen. Ist das, was dieser Netanyahu tut, weniger als das, was Hitler tat? Das ist es nicht."