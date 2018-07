Erdoğan auch ohne Sondervollmacht fast allmächtig

Trotz des Endes des Ausnahmezustandes kann der Präsident weiterhin fast schrankenlos regieren. Als die türkische Regierung nach dem Putschversuch 2016 den Ausnahmezustand verhängte, begann eine neue Ära: Grundrechte wurden eingeschränkt, mehrere Wellen von Massenentlassungen und -verhaftungen rollten über das Land. Das Ende des Ausnahmezustandes in der Nacht auf heute wird am Status quo aber kaum etwas verändern. Denn Präsident Recep Tayyip Erdoğan sorgt dafür, dass wesentliche Regelungen in die Terrorgesetzgebung übernommen werden. Auf diese Weise solle der Ausnahmezustand gleichsam legalisiert werden, klagt die Opposition. Viel Gehör findet sie jedoch nicht damit.

Erdoğan baut die Republik weiter um. Wie das funktioniert, zeigen die Karrieren von Abdurrahman Orkun Dag und Hulusi Pur. Die Richter am Istanbuler Schwurgericht haben sich einen Namen als gnadenlose Gegner von beschuldigten Journalisten und Intellektuellen gemacht. Dag verurteilte im April mehr als ein Dutzend Mitarbeiter der Oppositionszeitung Cumhuriyet zu mehrjährigen Haftstrafen, Pur leitete 2013 den Prozess gegen den regierungskritischen Pianisten Fazil Say, in dem dieser wegen Volksverhetzung zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Jüngst wurden die beiden Juristen befördert und zu Richtern am Berufungsgerichtshof in Ankara ernannt.