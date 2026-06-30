Dreijähriger sechs Tage nach Erdbeben in Venezuela gerettet

Sechs Tage nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist ein dreijähriger Bursche nach Angaben jordanischer Rettungskräfte lebend aus den Trümmern geborgen worden. Der Bub habe vor Ort Erste Hilfe erhalten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der jordanische Zivilschutz am Dienstag mit.

Am 24. Juni hatten zwei starke Erdbeben Venezuela erschüttert, bis Dienstag wurden mehr als 1.900 Todesopfer geborgen. Verletzt wurden mehr als 10.500 Menschen.