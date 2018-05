„Er ist der Josef Moser von Italien“ FPÖ-Abgeordneter über Giuseppe Conte

Einblicke. Für viele Italiener ist der künftige Ministerpräsident Giuseppe Conte noch ein unbeschriebenes Blatt. Einer, der weiß, wie der Universitätsprofessor aus Florenz tickt, ist der Anwalt und FPÖ-Abgeordnete Christian Ragger. Der Kärntner hat sich auf Betriebsansiedelungen in Italien und Österreich spezialisiert und ist an einer Anwaltskanzlei in Florenz beteiligt. Vergangenes Jahr hat er den neuen italienischen Regierungschef in Rom kennengelernt. „Er ist ein sehr introvertierter Mensch, der sehr viel Wert auf Mode legt“, erzählt Ragger. Das Stecktuch des Juristen ist perfekt drapiert, der Krawattenknopf sitzt immer. Ein typisch italienisches Kuriosum von Conte: Der Jurist, der früher stets die Sozialisten wählte, ist ein großer Fan von Padre Pio – einer der beliebtesten Heiligen Italiens.