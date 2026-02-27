Unter den drei Millionen Dokumenten, die das US-Justizministerium jüngst zum Epstein-Skandal veröffentlicht hat, ist eines, das Donald Trump in düsterstes Licht rückt. Eine Frau, die sich 2019 nach der Verhaftung des Sexualstraftäters Epstein mit einer Missbrauchsanzeige an die Behörden wandte, erklärt darin, dass Epstein sie um 1983 herum, als sie etwa 13 Jahre alt war, dem heutigen Präsidenten Trump vorgestellt habe, „der sie anschließend mit Gewalt zu seinem entblößten Penis drückte, woraufhin sie ihn biss. Daraufhin schlug Trump ihr mit der Faust gegen den Kopf und warf sie hinaus.“ Trump beteuert, in keiner Weise jemals an Epsteins fortgesetztem Sexmissbrauch von Minderjährigen und Menschenhandel beteiligt gewesen zu sein – er sieht sich durch die Veröffentlichung der Justiz-Akten „in Bezug auf alles, was mit Epstein zu tun hat, als vollständig entlastet“, sagt eine Sprecherin des Weißen Hauses. Wenn das so ist, fragen mehrere renommierte US-Medien, warum fehlen dann über 50 Seiten mit Befragungsdokumenten und Notizen aus den Vernehmungen der Anklägerin in den bisher veröffentlichten Akten?

Nur ein Protokoll Oder noch konkreter: Warum wurde die Frau von der Bundespolizei viermal vernommen – öffentlich einsehbar ist aber nur das Protokoll der ersten Anhörung vom 24. Juli 2019, in der Trump nicht erwähnt wird? Die übrigen Dokumente sind vom Justizministerium indiziert und katalogisiert, aber nicht öffentlich zugänglich gemacht worden, so US-Medien. Der ranghöchste Abgeordnete des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, Robert Garcia, ein Demokrat aus Kalifornien, ortet erhebliches Fehlverhalten. Nach Einsicht in die ungeschwärzten Beweisprotokolle im Justizministerium sagte er: „Die Demokraten im Oversight Committee können bestätigen, dass das Justizministerium offenbar illegal FBI-Vernehmungen mit dieser Überlebenden zurückgehalten hat, die Präsident Trump abscheuliche Verbrechen vorgeworfen hat.“

„Politische Sensibilität“ Dabei könnte es sich um eine Straftat handeln. Nach dem gegen Trumps Willen im Kongress verabschiedeten Veröffentlichungsgesetz über die Epstein-Akten darf das Justizministerium zwar Material redigieren, das zur Identifizierung der Opfer von Epstein verwendet werden könnte, Gewalt oder sexuellen Missbrauch von Kindern darstellt oder eine laufende Untersuchung des Bundes beeinträchtigen würde. Das Gesetz verbietet aber Bundesbeamten ausdrücklich, Materialien „aufgrund von Peinlichkeit, Rufschädigung oder politischer Sensibilität“ gegenüber Personen des öffentlichen Lebens zurückzuhalten oder zu redigieren.

Zweierlei Maß Opfer von Epsteins Missbrauchsregime, von dem über 1.000 junge Frauen und minderjährige Mädchen in Mitleidenschaft gezogen wurden, haben dem Ministerium bereits vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen. So wurden in den Akten Details veröffentlicht, die einige Opfer identifizieren, etwa durch Nacktfotos. Materialien, die sich auf Missbrauchsvorwürfe durch andere Männer außer Epstein bezogen, seien dagegen stark redigiert worden. Der Investigativreporter Roger Sollenberger („Daily Beast“) kam der Diskrepanz in den Akten auf die Spur durch den Abgleich von Seriennummern, die vor und nach den fraglichen Seiten in der Epstein-Datenbank erscheinen, sowie FBI-Fallakten, eMails und Protokollen von Beweismitteln. Dabei fiel auf, dass im Prozess gegen Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell, die für 20 Jahre wegen Menschenhandels und sexuellen Missbrauchs hinter Gittern sitzt, 15 Dokumente mit jener Frau zu tun haben, die Donald Trump beschuldigt hat. Davon sind aber laut dem Sender NPR nur sieben in der Epstein-Datei-Datenbank gelandet.

