Der Fall Jeffrey Epstein und seine Abgründe - Ein Überblick
Die ganze Welt spricht über Jeffrey Epstein und die Flut an Akten, die vom amerikanischen Justizministerium veröffentlicht wurde. Jeden Tag kommen neue Informationen ans Licht, einige einflussreiche Personen sind bereits zurückgetreten. Verurteilt wurde außer Jeffrey Epstein und seiner langjährigen Komplizin Ghislaine Maxwell bis jetzt jedoch niemand. Wie kann das sein? Wie wurde Epstein so reich und mächtig? Was wissen wir über die Opfer und was muss man über diesen weitreichenden Fall wissen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Ingrid Steiner-Gashi, Außenpolitik-Ressortleiterin, und Evelyn Peternel, stellvertretende Außenpolitik-Ressortleiterin.
Wenn ihr mehr über die Verschwörungstheorien rund um Jeffrey Epstein hören wollt, dann hört in unsere Fake Busters Episode rein: Epstein-Files im Check
