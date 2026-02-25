Ausland

Hillary Clinton sagt in Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Am Freitag wird Ex-Präsident Bill Clinton befragt.
25.02.2026, 21:39

Bei der politischen Aufarbeitung des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird eine Aussage der früheren Außenministerin Hillary Clinton vor dem US-Parlament erwartet. 

Zunächst wird Hillary Clinton (78) am Donnerstag unter Eid aussagen, bevor am Freitag ihr Ehemann und Ex-Präsident Bill (79) befragt wird. US-Medien zufolge werden sie nicht im Kongress in Washington, sondern per Videoschaltung befragt werden.

Epstein-Affäre: Bill und Hillary Clinton sollen aussagen

Hillary und Bill Clinton hatten sich monatelang geweigert, im US-Kongress zur Untersuchung des Epstein-Falls auszusagen. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Der frühere Präsident hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft mit Epstein wiederholt bestritten. Epstein betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen.

