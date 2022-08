Entwurf soll evakuierten Afghanen US-Staatsbürgerschaft ermöglichen

In den USA haben Demokraten und Republikaner in beiden Kammern des Kongresses einen Gesetzentwurf eingebracht, der Evakuierten aus Afghanistan den Weg zur US-Staatsbürgerschaft ebnen soll. "Wir müssen unsere Verpflichtung einhalten, denjenigen eine sichere und legale Zuflucht zu bieten, die bereitwillig ihr Leben aufs Spiel setzten, um die US-Mission in Afghanistan zu unterstützen", sagte der demokratische Abgeordnete Earl Blumenauer am Dienstag.

Der Demokrat hat den Gesetzentwurf zusammen mit dem Republikaner Peter Meijer vorgelegt. Rund 76.000 Afghanen waren nach dem Abzug der US-Truppen mit befristeten Visa in die Vereinigten Staaten eingereist. Diese laufen nach zwei Jahren aus. Ihnen soll nun ein dauerhafter legaler Status ermöglicht werden, wenn sie sich zusätzlichen Hintergrundüberprüfungen unterziehen. Auch soll die Berechtigung für spezielle Einwanderungsvisa (SIVs) auf Afghanen, die an der Seite der US-Streitkräfte gekämpft haben, und Frauen, die in speziellen Teams zur Terrorismusbekämpfung gedient haben, ausgeweitet werden.

Nicht das erste Mal

Identische Versionen des Entwurfs wurden nur wenige Tage vor dem ersten Jahrestag des Abzugs der US-Truppen und der chaotischen Evakuierungsoperation beiden Häusern vorgelegt. Drei Republikaner, darunter Senator Lindsey Graham, haben zusammen mit drei Demokraten den sogenannten "Afghanistan Adjustment Act" in den paritätisch besetzten Senat eingebracht und damit die Chancen auf eine Verabschiedung erhöht. Dennoch sagte ein Berater des Kongresses unter der Bedingung der Anonymität, dass die Maßnahme wahrscheinlich auf den Widerstand der einwanderungsfeindlichen Republikaner stoßen wird.

Im August 2021 nahmen die Taliban Kabul ein und beherrschen seitdem wieder das ganze Land. Die USA und ihre Verbündeten waren nach jahrelangem, verlustreichen Einsatz abgezogen.