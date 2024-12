In den USA hat die Mutter des vor 12 Jahren in Syrien entführten Journalisten Austin Tice erstmals ein Lebenszeichen ihres Sohnes erhalten. "Wir haben Informationen aus einer wichtigen Quelle, die von der Regierung überprüft wurde: Austin Tice ist am Leben", so Debra Tice am Freitag vor Journalisten.

Tice, ein ehemaliger US-Marine und freiberuflicher Journalist, wurde 2012 verschleppt, als er in Damaskus über den Aufstand gegen Syriens Präsidenten Bashar al-Assad berichtete.

Er war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Bisher hat sich niemand zu der Entführung bekannt.