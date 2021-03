„Einzig und allein mein Fehler“: Respekt für Merkels Entschuldigung

Mittwochfrüh waren die Emotionen hoch gegangen, zumindest in den Medien, über die „Osterruhe“: Ob Kanzlerin und Länderchefs in Sachen Corona noch wüssten, was sie tun, fragte Bild und prügelte die Verantwortlichen für den verschärften Lockdown.

Mittags toppte Angela Merkel die Emotion mit einer emotionalen Rede, in der sie die „Osterruhe“ (völliger Lockdown Gründonnerstag, Karfreitag ohnehin Feiertag, Karsamstag nur engster Lebensmittelhandel offen) zurücknahm und sich entschuldigte: „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.“