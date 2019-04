Einmal geht's noch: Brexit wird verschoben

Nigel Farage ist in bester Laune. Der frühere Chef der EU-feindlichen, britischen UKIP-Partei streift Mittwoch Nachmittag kampfeslustig durch die große Halle des Europäischen Rates und verkündet jedem, der es hören will: Er zieht in den Wahlkampf. Mit seiner neu gegründeten Brexit-Partei verfolgt der fanatische EU-Austrittsprediger ein klares Ziel: Wenn Großbritannien schon dazu gezwungen werde, noch einmal an den EU-Wahlen teilzunehmen, will er sein Möglichstes tun, die EU von innen zu stören.

Der Wahlkampf hat also für die Briten schon begonnen, da stand die erwartete Entscheidung des EU-Brexit-Sondergipfels am Mittwoch noch aus. Zum zweiten Mal binnen drei Wochen wollten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs der Bitte der britischen Premierministerin Theresa May nachkommen, den Brexit zu verschieben. Dass es dafür Grünes Licht geben wird, ist so gut wie sicher.