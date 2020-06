Einigung in der Ukraine greift kaum

Ukraine

Putin

Militärs

der Krim

Militärs

Ostukraine

Ukraine

Putin

Verbrechen

Kiew

Ukraine

Ukraine

Wahlen

Präsidentenwahlen

Russland

Den Rest der Sendung beherrschte ein Thema: die. Und was das angeht, wartetemit einigen Überraschungen auf. So gab er etwa zu, dass russischeaufaktiv waren: "Hinter den Selbstverteidigungskräften standen natürlich unsere." Zur aktuellen Lage und den Vorwürfen, russische Spezialkommandos seien in deraktiv, sagte er: "Es gibt im Osten derüberhaupt keine russischen Einheiten. Es gibt keine Geheimdienste und keine Instrukteure." Und, angesprochen auf die ukrainische Anti-Terror-Aktion gegen Separatisten: "Sind die dort jetzt völlig bescheuert?" Die Aktion sei ein "schweresder heutigen Machthaber in". Zugleich erinnerte er an die Erlaubnis des russischen Föderationsrates, militärisch in deraktiv werden zu können – ein Recht, von dem er hoffe, nicht Gebrauch machen zu müssen. Nur Verhandlungen, eine neue Verfassung für dieundkönnten die Krise lösen. Dieam 25. Mai werdenicht anerkennen, sollte sich die Lage nicht beruhigen.

Es ist vor allem die russische Forderung nach einer Verfassungsreform und einer Föderalisierung, die in Kiew die Regierung verstören – sowohl der Inhalt als auch der Umstand, dass Moskau eine solche Verfassung diktieren möchte. Entsprechend deutlich war die Entscheidung des Parlaments in Kiew am Mittwoch, dass bei den Gesprächen mit Russland am Donnerstag in Genf keinesfalls interne Angelegenheiten verhandelt werden sollten. Sowohl russischen als auch von Separatisten geäußerten Forderung nach Föderalisierung wird in Kiew kein Glauben geschenkt.