Eine Parlamentswahl mit vielen Déjà-vus

Renato Usatii

Und jetzt? Drei Mal war die liberale Regierungskoalition in den vergangenen Jahren umgebildet worden, Auslöser waren jeweils Korruptionsskandale. Und so zeigen Umfragen die Kommunistische Partei des charismatischen Polit-UrgesteinsVladimir Voronin erneut an der Spitze (14–30 Prozent). Gefolgt von den drei Regierungsparteien: den Liberaldemokraten (14–18 Prozent), den Demokraten (11– 13 Prozent) sowie den Liberalen (7–11 Prozent). Und auch die klar Russland-orientierten Sozialisten (7–9 Prozent) dürften den Einzug schaffen. Die ebenso Russland-nahe Partei "Patria" des Unternehmerswurde dagegen knapp vor der Wahl wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ausgeschlossen. Ihr wurden bis zu 15 Prozent zugetraut.

Als echten Erfolg kann die Regierung – zuletzt unter Premier Iurie Leanca – an sich nur den Abschluss des Assoziierungsabkommens mit der EU verbuchen. Aber es ist Russlands Reaktion darauf, die wahlentscheidend sein könnte: Ein umfassendes Embargo auf landwirtschaftliche Produkte, ein schwerer Schlag für die Wirtschaft.

Eines taten moldauische Politiker aller Lager jedenfalls vor der Wahl kund: Eine Revolution wie in der Ukraine will man nicht. Denn Russland ist auch ohne direkte Grenze nahe. Mindestens 15.000 russische Soldaten sind im seit den frühen 90er-Jahren abtrünnigen Transnistrien stationiert. Diesen Konflikt will man keinesfalls eskalieren.