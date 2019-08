Ein Sozialdemokrat will Salvini bremsen und Italien stabilisieren

Nach der hochsommerlichen Strandtour von Innenminister Salvini ist es plötzlich ruhiger: Der als Oberbrüller bekannte Lega-Chef, mit dem Premier Conte vor seinem Rücktritt am Dienstag heftig abrechnete, ist momentan eher kleinlaut. Denn nun steht mit Staatspräsident Sergio Mattarella ein ruhiger, medienscheuer Gegenspieler im Rampenlicht.

Der 78-Jährige soll es richten

Alle Blicke sind auf den Quirinalspalast in Rom gerichtet: Dort wird in den kommenden Tagen das Verhandlungsgeschick des 78-jährigen Sizilianers gefragt sein. Mattarella hat mit den ersten Konsultationen begonnen. Nun stehen wichtige Gespräche mit den führenden Parteien an, um eine mögliche Mehrheit im Parlament auszuloten.

Wenn alles nach Plan läuft, könnte er noch Ende der Woche einem Politiker oder Experten einen Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilen.