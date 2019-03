Ein Lipizzaner für den Prinzen

Es war eine Fête Blanche mit Seltenheitswert. In der Open-Air-Arena tänzelte das weiße Lipizzaner-Ballett, umringt von einem Meer von Scheichs, allesamt in die traditionelle weiße Abaya gehüllt. Die Kulisse hingegen erinnerte mehr an Science Fiction als an ein klassisches Flair aus 1001-Nacht. Vor der futuristischen bronze- und metallicfarbenen Skyline Abu Dhabis spulte die Spanische Hofreitschule ihre weltberühmte Show ab – gekürzt auf 30 Minuten.

„Das ist, wie wenn man eine Wagner-Oper auf eine Stunde kürzen muss“, hörte man aus dem Team der Spanischen Hofreitschule. Kapriole, Courbette, Levade, Pas de deux – nicht jeder Sprung und jede Bewegung klappte perfekt in der imposanten Outdoor-Arena, die gleich neben dem Meer lag.

Ein Sandsturm als Unsicherheitsfaktor

Sonja Klima, die neue Chefin der Spanischen Hofreitschule, war sichtlich nervös bei ihrer Premiere: „Ein Sandsturm hatte das Training und fast auch die Show unmöglich gemacht. Dafür waren die hochsensiblen Pferde unglaublich toll.“

Macht nix. Kaum einer hat die kleinen Patzer bemerkt. Die gefühlten 300 geladenen Scheichs zückten, begeistert ihre Handys und drehten nonstop Erinnerungsvideos. Mittendrin ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz , begleitet von OMV-Chef Rainer Seele und Investor René Benko.

Kurz löste gestern ein Versprechen ein. Vor elf Monaten kam der Bundeskanzler mit einem Pferde-Porzellanfigürchen als Geschenk im Gepäck zum Kronprinzen Muhammad bin Zayid Al Nahyan von Abu Dhabi. Gestern wurde dem pferdenarrischen Herrscher, der im arabischen Raum trotz der kleinen Größe von Abu Dhabi eine wichtige Vermittlerrolle übernommen hat, das Original überreicht.