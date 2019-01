Ein Jahr im Eis: Forschungsschiff wird im Packeis eingefroren

Wie die Erwärmung der Arktis und Wetterphänomene im Rest der Welt genau zusammenhängen, will die hauptsächlich von Deutschland finanzierte internationale Expedition „Mosaic“ ab Herbst erkunden (Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, hier gehts zur Website).

Und zwar mithilfe des Forschungsschiffes „ Polarstern“ des deutschen Alfred-Wegener-Institutes (AWI).

"Frühwarnsystem"

„Die Arktis ist unser Frühwarnsystem“, sagt der Meereis-Physiker und Co-Fahrtleiter für den ersten Abschnitt der Mission, Marcel Nicolaus vom AWI, dem KURIER. Immerhin handelt es sich bei der nördlichen Polarregion um jenen Teil der Erde, der sich in den vergangenen Jahrzehnten am stärksten erwärmt hat.

„Veränderungen der Eismassen verändern den Austausch der Luftmassen“, erklärt Nicolaus. Eine Folge seien in Europa etwa zu heiße Sommer und zu kalte Winter – „oder umgekehrt“.