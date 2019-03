Eigenes Tribunal für europäische IS-Kämpfer gefordert

Die Ex-Chefanklägerin der UNO-Kriegsverbrechertribunale, Carla del Ponte, tritt für einen internationalen Gerichtshof mit Sitz in einem Nachbarland Syriens ein. Dort sollte auch über europäische IS-Kämpfer verhandelt werden. Ein solches Gericht könnte "zum Beispiel in Jordanien, in der Türkei oder im Libanon" ansässig sein, meinte Del Ponte im Interview mit der Presse am Sonntag.

"Es wäre natürlich besser, wenn man sie in Syrien vor Gericht stellen könnte. Aber dort existiert kein Justizapparat mehr", so Del Ponte. "Das Tribunal könnte all diese schweren Verbrechen ahnden und Täter vor Gericht stellen - die Staaten wären von der Gefahr der 'Foreign Fighters' befreit."

Es sollte ein Tribunal nach dem Vorbild von Exjugoslawien oder Ruanda sein. Der Internationale Strafgerichtshof habe die Ressourcen nicht, um alle diese Fälle zu behandeln. "Es wären zu viele", sagt die Juristin. Ein internationaler Gerichtshof an Ort und Stelle sei viel einfacher. Die Verhandlungen könnten auf Arabisch stattfinden. Das würde weniger Kosten verursachen. Außerdem sollte der Gerichtshof "nicht nur die hohen Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, sondern auch die Täter auf mittlerer Ebene, die die Verbrechen ausgeführt haben."