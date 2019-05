Astronaut Kelly: "Da oben sieht man, wie wir die Erde zerstören"

Der hoch dekorierte US-Astronaut Scott Joseph Kelly hat vier Weltraumflüge absolviert, war insgesamt 520 Tage im Weltall und ist dabei mehr als 17 Stunden lang in einem Raumanzug im Weltall "spaziert". Kelly war anlässlich der Klimakonferenz von Arnold Schwarzenegger in Wien. Im Gespräch mit dem KURIER zeigt sich der ehemalige Kampfpilot und Golfkriegsveteran der U.S. Navy besorgt über den Zustand und die Zukunft unseres Planeten.

KURIER: Captain Kelly, Sie haben in unzähligen Interviews erzählt, dass die Erde von da oben unglaublich blau und unglaublich schön ist. Haben Sie auch nicht so Schönes entdecken müssen?

Scott Kelly: Sie meinen in Bezug und Umwelt- und Klimaschutz? Für mich ist bemerkenswert, wie fragil, wie verletzlich unsere Atmosphäre aussieht. Wie dünn sie ist, wie ein dünner Film über der Oberfläche des Planeten. So dünn wie eine Kontaktlinse auf einem Auge.

Wenn man von der Erde in den Himmel sieht, wirkt das aber unendlich groß, nicht?

Ja, aber das ist unsere Atmosphäre nicht, muss ich berichten. Die Atmosphäre ist ziemlich dünn. Flugzeuge fliegen in etwa 10 Kilometer Höhe, schon in dieser geringen Höhe reicht die Luft nicht zum Überleben, würde man ein Fenster aufmachen. Das ist sicher kaum jemandem bewusst.

Sieht man von da oben auch Umweltzerstörung?

Ich war das erste Mal 1999 oben und das letzte Mal 2016. Was mir aufgefallen ist, dass plötzlich große Wirbelstürme zu sehen sind in Regionen, wo eigentlich keine sein sollten. Vor der Küste des Golfstaates Oman fiel mir einmal ein richtig großer Wirbelsturm auf, aber auch in anderen Regionen der Welt, riesige Hurrikane und Taifune. Und Brände, riesige Waldbrände. Wie ich zuletzt oben gewesen bin, gab es riesige Waldbrände in Kalifornien. Den Rauch sah man deutlich, wie er über Nordamerika hinweg gezogen ist.

Aber die Abholzung der Regenwälder kann man nicht sehen, oder?

In den 17 Jahren zwischen meinem ersten und letzten Aufenthalt auf der Raumstation war die Abholzung der Regenwälder leider deutlich zu sehen. Die Wälder werden eindeutig weniger, dafür sieht man Brandrodung und mehr Ackerflächen und Grünland für die Fleischproduktion.

Wo sieht man das? In Südamerika und Indonesien?

In Brasilien sieht man das deutlich. In Indonesien kann man das nicht so deutlich sehen, weil es immer unter einem Schleier aus Wolken und Luftverschmutzung liegt.

Man sieht die Luftverschmutzung? Wie sieht das aus?

Das sind graue, bräunliche, dicke Wolken. Diese sieht man über weite Landstriche von Südostasien. Sogar die Verschmutzung des Wassers kann man erkennen, etwa durch immenses Algenwachstum aufgrund der steigenden Meerestemperaturen.