Das russische Maskottchen

Anwalt Kutscherena sagt, dass er viele Anrufe von russischen Mädchen erhalten habe, die mit dem Amerikaner in Kontakt treten wollen. „Es sieht so aus, als würde Snowden bald die absolut neue Erfahrung machen, was es heißt, eine männliche Führungskraft in Russland zu sein“, bilanziert das Politik-Magazin New Republic. Denn ein toller Job bietet allemal viele Frauenbekanntschaften. Snowden, der sich frei im Land bewegen darf, lernt angeblich mithilfe von Dostojewskis „Schuld und Sühne“ auch schon die Sprache. Aber auf die Angebote russischer Mädchen habe der Enthüller mit der Aussage reagiert: „Ich vermisse immer noch meine Freundin.“