Ecuador: Der Aufstand der armen Indios

Das sozialistische Venezuela und sein Staatschef Nicolas Maduro seien die Drahtzieher dieses Aufstandes: Mit einer Fernsehansprache voll von Verschwörungstheorien hat sich Ecuadors Präsident Lenin Moreno fürs Erste aus seiner Hauptstadt Quito in Richtung der Pazifikstadt Guayaquil verabschiedet. Seine Regierung muss das Feld räumen, zu groß sind inzwischen die Proteste – und ein neuer Ansturm auf Quito rollte am Dienstag an. In den Vorstädten brannten bereits gepanzerte Polizeifahrzeuge.

In der Vorwoche hatte Moreno die harten Sparmaßnahmen verkündet, um neue Kredite des IWF zu bekommen. Seither wächst der Widerstand. Stein des Anstoßes war die Streichung der Subventionen für Treibstoff. Die Folge, eine schmerzliche Steigerung der Lebenshaltungskosten für weite Bevölkerungsschichten.