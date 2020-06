eCall: Eigenes Auto ruft künftig bei Unfall um Hilfe

Das EU-Parlament hat am Mittwoch dem Notrufsystem eCall mit breiter Mehrheit (485 Stimmen dafür, 151 dagegen) zugestimmt, heißt es in einer Aussendung. Ab Oktober 2015 soll jedes neue Auto in Europa mit einem automatischen Notruf ausgerüstet werden. Das eCall-System soll automatisch die Rettung verständigen, wenn sich in einem Pkw der Airbag aufbläst.