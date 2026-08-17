Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Ausland

Vorwurf des sexuellen Missbrauchs: Trump muss Millionen-Entschädigung zahlen

Der Oberste Gerichtshof der USA wies Trumps Einspruch gegen die Entschädigungszahlung an E. Jean Carroll ab. Damit muss der US-Präsident wegen sexuellen Missbrauchs 5,6 Millionen Dollar zahlen.
17.08.2026, 18:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

US-POLITICS-TRUMP

US-Präsident Donald Trump ist mit seinem Einspruch gegen eine Entschädigungszahlung wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung in letzter Instanz gescheitert. Der Oberste Gerichtshof der USA wies Trumps Rechtsmittel am Montag ab. 

Das Urteil zu einer Zahlung in Höhe von 5,6 Millionen Dollar (4,83 Millionen Euro) an die frühere Journalistin E. Jean Carroll ist damit rechtskräftig. Carrolls Anwältin zufolge hatte Trump die Summe bereits im Juli überwiesen.

FILE PHOTO: Trump to appeal first court loss to Carroll in Manhattan, New York

E. Jean Carroll erhält eine Entschädigungszahlung von Trump

Ein Bundesrichter in New York ordnete die Auszahlung an, nachdem der Oberste Gerichtshof auch Trumps Rechtsmittel gegen das Urteil in erster Instanz vom Mai 2023 abgewiesen hatte. Ein Bundesgericht im New Yorker Bezirk Manhattan hatte Trump damals in einem Zivilprozess wegen eines sexuellen Übergriffs auf Carroll haftbar gemacht. 

Trump soll Carroll in einer Umkleidekabine sexuell missbraucht haben

Die Geschworenen sprachen der früheren Zeitungskolumnistin zwei Millionen Dollar wegen des Übergriffs und drei Millionen Dollar wegen späterer Verleumdung zu. Hinzu kamen seit der Entscheidung angefallene Zinsen.

Sexueller Missbrauch: Trump muss fünf Millionen Dollar zahlen

Carroll hatte Trump vorgeworfen, sie 1996 in einer Umkleidekabine des New Yorker Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman sexuell missbraucht zu haben. Als die Vorwürfe 2019 in einem Buch öffentlich wurden, bezeichnete Trump Carroll als „Verrückte“ und warf ihr vor, zu lügen.

In einem zweiten Verleumdungsverfahren in New York wurde Trump zur Zahlung von 83,3 Millionen Dollar an Carroll verurteilt. Dieses Urteil wurde in der Berufung bestätigt, seine Vollstreckung ist aber weiter ausgesetzt.

Donald Trump USA
Agenturen, pres  | 

Kommentare