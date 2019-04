„Duce“-Wein als Verkaufsschlager in Italien

Italien pflegt immer noch einen lockeren Umgang mit dem Faschismus. Die mangelnde Aufarbeitung und die Mussolini-Verherrlichung von rechtsaußen stehenden Politikern sorgt für Kritik. Vom Norden bis in den Süden des Landes kann man Faschismus-Devotionalien kaufen. Weine mit Hitler- und Mussolini-Konterfeis in verschiedenen Posen finden sich in Supermarktregalen. Etwa im Top Market im Urlaubsort Jesolo an der oberen Adria.

Dort stehen nicht ein paar Flaschen, sondern ein Sortiment auf drei Etagen zur Auswahl. „Sieg Heil“, „Mein Kampf“, „Mein Führer“ ist auf den Wein-Etiketten zu lesen. Auch Tassen mit Hakenkreuz und anderen Nazi-Symbolen werden angeboten – zum Souvenir-Preis von fünf Euro.