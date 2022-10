Drei Menschen in London niedergestochen

In der Londoner City sind am Donnerstag drei Menschen niedergestochen worden. Der Vorgang sei nicht abgeschlossen, es bestehe aber kein Terrorverdacht, teilte die Polizei am Vormittag mit. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Morgen im Viertel Bishopsgate nahe dem Bahnhof Liverpool Street Station. Die drei Opfer seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hie├č es weiter.

In sozialen Medien war zuvor von vier Opfern die Rede gewesen. Die Polizei stellte jedoch klar, dass eine vierte Person lediglich zu Boden gesto├čen wurde. Die Londoner Altstadt, in der sich auch ein gro├čer Teil des Finanzdistrikts befindet, hat ihre eigene Verwaltung und Polizeibeh├Ârde, die City of London Police.