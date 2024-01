Drei Jahre nach Sturm auf Kapitol: Weitere Festnahmen

Trump fordert Freilassung: "Sie haben genug gelitten"

In einer Wahlkampfrede im US-Bundesstaat Iowa hat der ehemalige Trump die Freilassung der Inhaftierten gefordert, die für die Erstürmung des US-Kapitols 2021 verurteilt worden sind.

"Sie haben genug gelitten", sagte der ehemalige Präsident vor mehr als tausend Anhängern in einer Schulsporthalle in Clinton am, dem dritten Jahrestag des Sturms auf das Kapitol. "Ich nenne sie Geiseln. Manche Leute nennen sie Gefangene."