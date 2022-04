Die wirkliche Countess von Downton Abbey: Zu Besuch im Herrenhaus

Vorbei an den Seitengebäuden geht es derweil ins Besuchercafé. An der Wand gibt es einen Blick hinter die Kulissen: Szenen vom Dreh auf Leinwand. An einem Tisch sitzt eine Gruppe, die später an der Schlosstour teilnehmen wird. Downton ist Hauptanziehungspunkt.

60.000 bis 100.000 Besucher gab es in Vor-Coronazeiten. Neben Konzerten und Events waren es vor allem Tagesgästen, die eine Auswahl der 300 Prunkräume inspizierten. Erprobte Guides wie die 70-jährige Diana Mitchell begrüßen die Gäste im Empfangssalon, der vertraut ist, nur kleiner als erwartet. In Kleingruppen geht es über verwinkelte Wendeltreppen bis ins Schlafgemach von Lady Crawley (Elizabeth McGovern) oder ins rote Zimmer, in dem in der ersten Staffel, der türkische Attaché zu Tode kam. „Am langwierigsten“, erzählt Diana, „sind die Szenen beim Essen. Weil bei jedem Re-Take alles exakt so hergestellt werden muss wie am Anfang: Teller, Besteck, der Inhalt der Gläser.“

Während des Drehs ist in jedem Zimmer ein Guide stationiert. Um Fragen der Crew zu beantworten, aber auch um aufzupassen. „Wenn etwas verschoben werden soll, machen das wir“, sagt Diana. Sie lebt seit 40 Jahren in der Region, seit 17 Jahren hilft sie auf Highclere mit.