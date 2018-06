Dortmund: Rechtsextreme attackierten jungen Mann jüdischen Glaubens

Berliner "Gürtelschläger" vor Gericht

Immer wieder kommt es in Deutschland zu antisemitischen Übergriffen. Im April diesen Jahres ging ein Video viral, in dem zu sehen ist, wie ein junger, Kippa tragender Mann im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg auf offener Straße mit einem Gürtel geschlagen wird. Der Täter sitzt diese Woche vor Gericht. Als Reaktion auf den Vorfall fanden in zahlreichen deutschen Städten Solidaritätsbekundungen statt, allein in Berlin gingen 2.500 Menschen auf die Straße. Ebenfalls in Berlin wurde im März eine Zweitklässlerin von älteren Schülern aus muslimischen Familien wegen ihres jüdischen Glaubens beschimpft und bedroht.