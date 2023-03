Mehr als 30.000 Liter Öl im Süden Englands ins Meer geflossen

In Großbritannien hat sich ein schwerer Zwischenfall auf Europas größtem Festlandölfeld ereignet. 200 Barrel Öl seien entwichen, berichten Sky und BBC. Das Leck sei mittlerweile geschlossen.

Der „schwere Zwischenfall“ hat sich in Dorselt an der englischen Südküste zugetragen. 200 Fässer Flüssigkeit seien beim Ölhafen Poole ins Wasser gelangt. Das Leck sei bei einer Unterwasser-Pipeline entdeckt, mittlerweile aber repariert worden. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, bis auf weiteres nicht im Hafen von Poole oder in der Umgebung zu baden. Wer Kontakt mit dem Öl hatte, solle sich mit Seife waschen oder im Falle von Beeinträchtigungen den Arzt aufsuchen, hieß es.

Beim betroffenen Hafen Poole Harbour handelt es sich um den zweitgrößten Naturhafen der Welt, er ist als Schutzzone deklariert. In der Nähe liegt die Halbinsel Sandbanks. Dort liegen viele exklusive Sommerhäuser, in den Sommermonaten zieht sie tausende Besucher an.