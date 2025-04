Europa geht es mit Gegenzöllen sachte an: „Trump schmoren lassen“

Jeans, Orangensaft, Zahnseide: Das hört sich nicht gerade nach den größten Exportschlagern der USA an. Doch auf solche Produkte will die EU ab Beginn nächster Woche Einfuhrzölle kassieren, zwischen zehn und 25 Prozent. Es ist der erste Schritt in einer Abfolge von Maßnahmen. Die hat die EU-Kommission am Mittwoch beschlossen und den Mitgliedsstaaten vorgelegt. Wie inzwischen üblich legte sich nur Ungarn quer, was aber an der klaren Mehrheit nichts ändert.