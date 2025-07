Trump: "Enttäuscht, aber nicht fertig" mit Putin

Das Interview mit dem britischen Sender BBC fand nur wenige Stunden nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte statt. In diesem kündigte Trump Waffenlieferungen an die Ukraine an. Darüber hinaus drohte er Russland mit Strafzöllen in Höhe von 100 Prozent, sollte innerhalb von 50 Tagen kein Waffenstillstand erzielt werden.