Ukraine: Trump kündigt Lieferung von Patriot-Waffensystemen an

Gespräche in Washington und Kiew zur Ukraine-Unterstützung sowie möglichem Kurswechsel in der Russland-Politik.

Selenskij erwartet positive Veränderungen durch US-Politik und fordert umfassende Information und Unterstützung.

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben Patriot-Waffensysteme an die Europäische Union verkaufen, damit sie an die Ukraine geliefert werden können. Vor Journalisten in den USA sagte er: "Für uns wird das ein Geschäft sein, und wir werden ihnen Patriots senden, die sie dringend brauchen." Die Zahl der Waffen stehe noch nicht fest, so der Präsident. "Die EU zahlt dafür. Wir zahlen nichts, aber wir werden liefern", sagte er. Welche Länder zahlen sollen, blieb offen.

Gespräche in Washington und in Kiew Die kommenden Stunden könnten entscheidend sein für die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland: Trump sprach von einem Treffen am Montag (10.00 Uhr Ortszeit) mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Einem US-Medienbericht zufolge will Trump ebenfalls heute eine Erklärung zu seiner Russland-Politik abgeben. Zudem wird Trumps Sonderbeauftragter Keith Kellogg heute zu Gesprächen in Kiew erwartet. Daneben will der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Washington über die weitere Unterstützung der Ukraine sprechen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bereits vor einigen Tagen in Rom angekündigt, dass Deutschland von den USA Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot kaufen will, um sie der Ukraine im Krieg gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Die Ukraine fordert vom Westen mehr Hilfe für die Luftabwehr, um dem massiven russischen Beschuss mit Drohnen und Raketen etwas entgegenhalten zu können.

Pistorius reist nach Washington Verteidigungsminister Pistorius will in Washington mit seinem amerikanischen Kollegen Pete Hegseth über die weitere Unterstützung der Ukraine und die militärische Zusammenarbeit in der NATO beraten. Es ist sein erster Besuch in den USA seit dem Amtsantritt der Regierung von US-Präsident Trump im Jänner. NATO-Generalsekretär Rutte will mit Trump zu einem Gespräch zusammenkommen. Auch Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Hegseth sind geplant.