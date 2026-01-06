Trumps neuer Eroberungsdrang: Erst Venezuela, dann Grönland?

Es ist wieder eine jener Fristen, die bei Donald Trump weniger nach Zeitplan klingen als nach rhetorischer Nebelkerze. In „etwa zwei Monaten“ wolle er sich darum kümmern, sagte der US-Präsident am Sonntagabend an Bord der Air Force One. „Lassen Sie uns in 20 Tagen darüber sprechen“, schob er kurz darauf nach. So beiläufig Trumps Floskeln, so ernst ihr Gegenstand: Es geht um Grönland, jene gigantische Eisinsel in der Arktis, die die USA „ aus Gründen der nationalen Sicherheit brauchen“, wie der Republikaner am Wochenende bekräftigte. Die Insel sei strategisch von großer Bedeutung, aktuell aber von russischen und chinesischen Schiffen umgeben. Auch für die Europäische Union sei klar, dass die USA Grönland „haben“ sollten, behauptete er.

Neu ist all das nicht. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Ansprüche auf das Eiland erhoben. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus droht er regelmäßig mit einer Übernahme. Dabei schließt er auch militärische Gewalt nicht aus – und hat in den letzten Wochen den Druck massiv erhöht: Laut der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie wollen sich die USA verstärkt auf den amerikanischen Kontinent konzentrieren – was geografisch Grönland umfasst. Ein unlängst ernannter US-Sonderbeauftragter soll die Annexion vorantreiben. Und nach den US-Militärschlägen in Venezuela lassen Trumps unverblümte Drohungen die Alarmglocken in Europa jedenfalls noch lauter schrillen: Meint Trump es auch mit Grönland ernst?

Fakten: Grönland Einst eine dänische Kolonie, ist die riesige Arktisinsel heute ein autonom verwaltetes Gebiet, das zum EU- und NATO-Mitglied Dänemark gehört. Strategisch wichtig: Grönland befindet sich auf direkter Strecke einer möglichen Raketenflugbahn zwischen Russland und den USA. Hinzu kommen wertvolle Rohstoffvorkommen: Seltene Erden, Lithium, Grafit, Kupfer sowie Öl- und Gas. Auch wegen neu eröffneter Seewege infolge des Klimawandels ist das geostrategische Interesse an der Arktis von Seiten der USA, Chinas und Russlands gewachsen.

Reaktionen Entsprechend scharf fielen die Reaktionen aus. „Keine weiteren Annexionsfantasien“, sagte Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen. Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen forderte Trump auf, seine „Drohungen gegen einen historischen Verbündeten“ zu beenden. Grönland sei Teil des dänischen Königreiches, und da Dänemark der NATO angehöre, „wird auch Grönland prinzipiell von der NATO zu verteidigen sein“, so der deutsche Außenminister Johann Wadephul. Tatsächlich ist jedoch unklar, wie ein solcher Fall gehandhabt würde. Dass ein NATO-Mitglied einen Bündnispartner militärisch angreift oder bedroht, habe es bislang nämlich noch nie gegeben, betont Walter Obwexer, Experte für Europa- und Völkerrecht im KURIER-Gespräch. „Dass die USA versuchen, sich Grönland militärisch einzuverleiben, ist im Lichte der jüngsten Entwicklungen in Venezuela nicht völlig auszuschließen.“ Doch der Bündnisvertrag sieht dafür keinen Sonderfall vor.