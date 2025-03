Viel Selbstlob und Provokationen von Trump: "Werden es so oder so bekommen"

Zur Belustigung (oder Verängstigung) des Publikums im Kapitol wie an den Fernsehgeräten wiederholte Trump seine Entschlossenheit, die Insel Grönland unter amerikanisches Kommando zu bekommen. "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit und sogar für die internationale Sicherheit, und wir arbeiten mit allen Beteiligten zusammen, um zu versuchen, es zu bekommen", sagte er über die zu Dänemark gehörende Insel und fügte dann mit einem maliziösen Grinsen hinzu: "Ich denke, wir werden es so oder so bekommen, wir werden es bekommen."

Brief von Selenskij

Die, wenn sie denn stimmt, wichtigste Nachricht sparte sich Trump für den Schlussteil auf. Dort sagte er im Nachgang des Eklats im Oval Office mit der Ukraine am vergangenen Freitag, er habe just einen Brief von Präsident Wolodymyr Selenskij erhalten, in dem dieser sich zu Friedensverhandlungen mit Russland und der Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens mit den USA bereit erklärt habe.