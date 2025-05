Scheckbuch-Tour im Nahen Osten: Worauf es Trump abgesehen hat

Bereits vor der Landung hatte das Königreich signalisiert, in den kommenden vier Jahren 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.

Als Zielwert der Handelsdeals, die der 78-Jährige an seinen schwerreichen Destinationen abschließen will, gibt das Weiße Haus die astronomische Summe von weit über 1.000 Milliarden Dollar an. Alle drei Gastgeber-Nationen haben signalisiert, entsprechende Investitionen im Bereich von Energiegewinnung und Künstlicher Intelligenz in den USA zu tägigen.

Finanz-Experten halten das für zu hoch gegriffen, da das Land in einer Liquiditätskrise sei. Unterdessen haben die Emirate versprochen, im kommenden Jahrzehnt 1.400 Milliarden Dollar in die amerikanische Wirtschaft zu stecken.

Die Trump-Söhne

Die oppositionellen Demokraten in Washington schauen unter dem Stichwort „Interessenkonflikte“ genauer hin. Nach ihren Angaben hat der Trump-Konzern in der Region ein halbes Dutzend Großgeschäfte am Laufen. So wollen die Trump Organization und Katar in der Nähe von Doha einen Golfplatz unter dem Namen Trump in den Wüstensand setzen, den ein saudisches Unternehmen bauen soll.

Außerdem treiben die Präsidentensöhne Eric und Donald Trump Jr. Pläne für ein Luxushotel in Dubai und ein Luxus-Wohnhochhaus in Dschidda voran. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ist ebenfalls in der Region als (von Saudi Arabien mit viel Geld ausgestatteter) Investor schwer aktiv.

Überschatten könnte Trumps Trip das Gezerre um eine von der königlichen Familie in Katar ausgelobten Spende.