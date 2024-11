Trump will TV-Arzt mit wichtigem Gesundheitsposten betrauen

Mit dem TV-Arzt Mehmet Oz soll ein weiterer Fernseh-Moderator in Donald Trumps neue Regierungsmannschaft einziehen.

Der Moderator der "Dr. Oz Show" soll Chef von Medicare und Medicaid werden, kündigte der designierte US-Präsident an. Über diese beiden Gesundheitssysteme werden mehr als 100 Millionen Amerikaner mit medizinischen Leistungen versorgt. Auch die Posten des Verteidigungsministers und des Verkehrsministers will Trump mit TV-Moderatoren besetzen.

Umstrittene Ansichten zu Alternativmedizin

Oz hatte sich in der Vergangenheit für mehr private Leistungen in dem System eingesetzt. Er machte sich einen Namen als Herzchirurg und Professor an der Columbia University. Als Moderator der "Dr. Oz Show" wurde er unter anderem für die Verbreitung umstrittener Ansichten zu Alternativmedizin und paranormaler Fähigkeiten kritisiert.

In der Corona-Pandemie hatte er im Fernsehen ungeprüfte Behandlungsmethoden wie den Einsatz des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquine empfohlen - und drang damit bis zum damaligen Präsidenten Trump durch.

2022 sollte Oz für die Republikaner einen Senats-Sitz im Bundesstaat Pennsylvania holen. Er wurde im Wahlkampf auch von Trump unterstützt, verlor aber klar.