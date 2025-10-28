Donald Trump: "Zerschmettern, versenken, zerstören und auslöschen"

US-Präsident Donald Trump hat mit martialischer Sprache die Stärke der US-Marine beschworen. Kein Feind werde auch nur davon träumen, Amerikas Marine zu bedrohen, sagte der Republikaner in einer Rede bei einem Truppenbesuch auf einem Flugzeugträger des US-Marinestützpunkts Yokosuka nahe Tokio.

Trump ergänzte, wenn doch, dann stehe der amerikanische Matrose bereit, die Feinde "zu zerschmettern, zu versenken, zu zerstören und auszulöschen". Er schob nach, dass dies eine furchtbare Aussage sei. Und dass er sich damit wohl für den Friedensnobelpreis disqualifiziert habe. Über das Militär sagte Trump: "Niemand hat unsere Waffen, und schon sehr bald wird es noch stärker und mächtiger sein als je zuvor."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/PHILIP FONG / PHILIP FONG Trump bei seinem Besuch des US-Marinestützpunkts Yokosuka.

Seit geraumer Zeit setzt Trump bewusst auf martialische Rhetorik. Die US-Regierung verfolgt nach eigenen Angaben das Prinzip Frieden durch Stärke. Die Regierung benannte vor einiger Zeit das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium um.

Trump: Sind nicht mehr politisch korrekt Trump sagte vor den US-Soldaten, die er während seiner mehrtägigen Asien-Reise besuchte: "Wenn es darum geht, die Vereinigten Staaten zu verteidigen, sind wir nicht mehr politisch korrekt." Trump ging in seiner Rede auch auf den Drogenhandel auf dem Wasser ein, den die USA gestoppt hätten. Gemeint sind Boote, die mutmaßlich mit Drogen beladen gewesen sein sollen, aus Venezuela kamen und in der Karibik von US-Militär zerstört wurden. Es gab zahlreiche Tote.