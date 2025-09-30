Kriegsminister Hegseth zieht gegen fette Generäle zu Felde

Strafpredigt, Korpsgeist-Politur oder Loyalitätsüberprüfung? Bis kurz vor Beginn der Rede, die Amerikas „Kriegsminister“ Pete Hegseth (die Umbenennung vom Verteidigungsminister bedarf noch der Zustimmung des Kongresses) am Dienstagmorgen in der Aula des Marine-Stützpunktes Quantico vor der Toren Washington hielt, war über den Inhalt nur Geraune bekannt. Allein damit vergrätzte der frühere Fox News-TV-Moderator, der seit der Ernennung durch Donald Trump durch schneidige Attitüden auffällt, einen nennenswerten Teil der knapp 800 Generäle und Admirale, die kurzfristig aus allen Teilen der Welt herbeikommandiert worden waren. Einige Spitzen-Militärs hatten den Termin anonym gegenüber US-Medien als „Millionensummen verschlingende Zeitverschwendung“ bezeichnet. Tenor: „Wofür haben wir denn teure Telekonferenz-Systeme?“ Nach wenigen Minuten dämmerte den Zuhörern, dass der mit null Applaus begrüßte Minister einen Rundumschlag im Kopf hatte, der wohl in die US-Militärgeschichte eingehen wird.

„Woke department“ Die größte Streitmacht der Erde habe einen „jahrzehntelangen Verfall“ zu beklagen, der durch Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion verursacht worden sei. „Törichte und rücksichtslose Politiker haben den falschen Kurs eingeschlagen, und wir haben unseren Weg verloren. Wir sind zum „woke department“ geworden“, sagte der über die Bühne tigernde Minister. Das notwendige „Krieger-Ethos“ sei dabei verloren gegangen. Damit sei nun endgültig Schluss. „Wir sind fertig mit diesem Scheiß.“ Hegseth verteidigte seine Entlassung von mehr als einem Dutzend Militärführern, darunter viele Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen. Er entließ den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, General Charles Brown Jr., der schwarz ist, die erste Frau an der Spitze der Marine, Admiral Lisa Franchetti, und die Vertreterin des US-Militärs im NATO-Militärausschuss, Vizeadmiral Shoshana Chatfield.

