US-Präsident Donald Trump hat sich vor Kurzem einer Magnetresonanztomografie (MRT) unterzogen. "Ich habe ein MRT gemacht. Es war perfekt", sagte der 79-Jährige am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One vor Journalisten. Mit einem MRT - auch Kernspintomografie genannt - lassen sich Erkrankungen wie Tumore und Schlaganfälle bis hin zu Entzündungen diagnostizieren.

Spekulationen über Krankheit von Trump

Der Arzt habe ihm gesagt, sein Bericht sei "einer der besten Berichte, die sie je gesehen haben" für sein Alter, sagte Trump weiter. Der US-Präsident hatte sich vor gut zwei Wochen dem zweiten umfassenden Gesundheitscheck seit seinem Amtsantritt vor gut neun Monaten unterzogen - üblich ist eigentlich nur eine Untersuchung jährlich. Dies nährte Spekulationen, Trump verschweige eine Krankheit.