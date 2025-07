Donald Trump leidet an chronisch venöser Insuffizienz

Zugleich betonte Regierungssprecherin Karoline Leavitt im Weißen Haus: "Der Präsident ist weiterhin bei bester Gesundheit, was Sie alle hier täglich miterleben können". Die Insuffizienz sei eine nicht lebensbedrohliche, häufig vorkommende Erkrankung, die vor allem bei Menschen über 70 Jahren auftrete. Trump ist 79.

US-Präsident Donald Trump leidet an einer chronisch venösen Insuffizienz - also einer Erkrankung der Beinvenen , die vor allem bei älteren Menschen vorkommt.

Seine Ärzte hätten zudem keine Anzeichen für eine tiefe Venenthrombose oder eine arterielle Erkrankung festgestellt, sagte Leavitt. Auch gebe es keine Hinweise für eine Herzschwäche oder Nierenfunktionsstörungen. "Er arbeitet rund um die Uhr", sagte sie.

Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand

In den vergangenen Tagen hatten Medien Leavitt zufolge über Blutergüsse an einer Hand Trumps und über Schwellungen an seinen Beinen spekuliert. Die leichten Blutergüsse auf dem Handrücken erklärte sie mit häufigem Händeschütteln und der Einnahme von Aspirin.