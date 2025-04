Trump "völlig fit", aber Sonnenschäden und Narben von Schusswunden

Der Leibarzt von Donald Trump hat dem US-Präsidenten einen körperlich und geistig "ausgezeichneten" Gesundheitszustand bescheinigt. "Präsident Trump ist völlig fit, die Pflichten des Oberbefehlshabers und Staatsoberhauptes auszuüben", heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Attest des persönlichen Arztes von Trump im Weißen Haus, Sean Barbella. Am Freitag hatte sich der 78-jährige Präsident einer routinemäßigen Untersuchung unterzogen.

In dem veröffentlichten Arztbrief werden nur wenige Auffälligkeiten festgestellt - darunter leichte Sonnenschäden an Trumps Haut. Zudem werden die Schusswundennarben an seinem rechten Ohr erwähnt, die von dem Attentat auf ihn im Juli vergangenen Jahres stammen. Trump verfüge über eine ausgezeichnete kognitive und körperliche Gesundheit, konstatierte Barbella. Der Bericht stellt die bisher detaillierteste Information zu Trumps Gesundheitszustand seit dessen Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner dar.

Trump: "Ich fühle mich sehr gut in Form" Trump hatte am Freitag in einer Militärklinik bei Washington den ersten jährlichen Gesundheitstest seiner zweiten Amtszeit absolviert. Er selbst sagte anschließend vor Journalisten in seiner Präsidentenmaschine Air Force One: "Ich fühle mich sehr gut in Form. Gutes Herz." Er habe auch einen kognitiven Test absolviert, fügte der 78-Jährige hinzu. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass ich alles richtig beantwortet habe."

Der US-Präsident hatte im Wahlkampf immer wieder über seinen jetzt 82 Jahre alten Vorgänger Joe Biden gelästert, den er als gebrechlich und senil darstellte. Allerdings löste Trump Biden als bei Amtsantritt ältesten US-Präsidenten der Geschichte ab. Auf die Gesundheit des mächtigen Politikers richtet sich deswegen große Aufmerksamkeit. Kein Alkohol und Nikotin, aber Vorliebe für "Fast Food" Trump spielt häufig Golf, gilt ansonsten aber nicht gerade als Sportfanatiker. Er ist Nichtraucher und trinkt keinen Alkohol, ist aber andererseits für seine Leidenschaft für "Fast Food" und "Soft Drinks" bekannt.