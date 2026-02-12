Ausland

ICE-Beamte werden "zeitnah" aus Minnesota abgezogen

Tom Homan gab kein Zeitfenster bekannt, erklärte aber, alle ICE-Beamten würden "angesichts der Erfolge" der Operation "zeitnah" abgezogen werden.
12.02.2026, 16:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

US-FEDERAL-AGENTS-DESCEND-ON-MINNEAPOLIS-FOR-IMMIGRATION-ENFORCE

Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan auf einer Pressekonferenz.

Warum Trump zum ICE-Rückzug gezwungen war und jetzt auch Kristi Noem wackelt

Im Rahmen der "Operation Surge" hatte Trump rund 3.000 bewaffnete ICE-Beamte in den demokratisch regierten Staat entsandt. Bereits in der Vorwoche hatte Homan den Abzug von 700 Beamten angekündigt. Nun ergänzte er, dass die restlichen in der nächsten Woche folgen wolle.

ICE-Beamte töteten in Minnesota zwei Zivilisten

Die Razzien waren auf entschiedenen Widerstand des demokratischen Gouverneurs Tim Walz und weiterer Führungspersönlichkeiten des Staates gestoßen. In der Metropole Minneapolis waren tausende Menschen für Protestkundgebungen auf die Straßen gegangen. 

Zivilist (37) getötet: Wie Trump Minneapolis belagert und die Lage eskaliert

Die Beamten führten ihre Razzien vermummt und bewaffnet unter Einsatz massiver Gewalt aus. Bei Protesten gegen die Einsätze wurden in der Metropole zwei US-Bürger getötet: Der 37-Jährige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Wochenende am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Zuvor war am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.

Mehr zum Thema

Donald Trump
Agenturen, jar  | 

Kommentare