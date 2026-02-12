ICE-Beamte werden "zeitnah" aus Minnesota abgezogen

Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan auf einer Pressekonferenz.

Im Rahmen der "Operation Surge" hatte Trump rund 3.000 bewaffnete ICE-Beamte in den demokratisch regierten Staat entsandt. Bereits in der Vorwoche hatte Homan den Abzug von 700 Beamten angekündigt. Nun ergänzte er, dass die restlichen in der nächsten Woche folgen wolle.

ICE-Beamte töteten in Minnesota zwei Zivilisten

Die Razzien waren auf entschiedenen Widerstand des demokratischen Gouverneurs Tim Walz und weiterer Führungspersönlichkeiten des Staates gestoßen. In der Metropole Minneapolis waren tausende Menschen für Protestkundgebungen auf die Straßen gegangen.