Nach Trump-Provokationen: So sieht Meloni ihr Verhältnis

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Spannungen mit US-Präsident Donald Trump heruntergespielt. Auf die Frage nach ihrem Verhältnis zu Trump antwortete sie nach dem NATO-Abendessen der Staats- und Regierungschefs in Ankara lediglich: „Freundlich.“ Auf die Nachfrage von Journalisten, ob es nach den gegenseitigen Verbalattacken der vergangenen Tage zu einer Aussprache gekommen sei, sagte Meloni: „Ich habe Ihnen bereits geantwortet.“

Nach seinen jüngsten Provokationen gegenüber Meloni hatte Trump sich bemüht, den Zwist mit Italiens Regierungschefin zu relativieren. „Ich finde sie eigentlich nett“, sagte er bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Zugleich warf Trump Meloni mangelnde Unterstützung bei der Sicherung der Straße von Hormuz vor. Sie habe laut Trump einen Fehler gemacht.

Zuletzt immer wieder Spannungen zwischen Trump und Meloni

Wenige Tage vor dem NATO-Gipfel in Ankara hatte Trump ein Bild von ihm und Meloni in sozialen Medien geteilt. Auf diesem blickt Meloni Trump an. Über dem Foto stand in Großbuchstaben: „Restraining order needed“, was im Englischen etwa als „Kontaktverbot erforderlich“ oder „Annäherungsverbot erforderlich“ verstanden werden kann. Angesprochen auf den jüngsten Spott-Post sagte Außenminister Antonio Tajani dem Sender Sky TG24: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir auf Erklärungen dieser Art nicht reagieren werden. Deshalb machen wir einfach weiter. Wir sind überzeugt, dass die transatlantischen Beziehungen weit über einzelne Äußerungen hinausgehen.“ Trumps Äußerungen „kommentieren sich von selbst“.