Die USA werden nach den Worten von Präsident Donald Trump Ländern, die bei ihren Öllieferungen von der Straße von Hormus abhängen, nicht helfen. "Ihr müsst lernen, euch selbst zu verteidigen, die USA werden nicht mehr für euch da sein, genau so, wie ihr nicht für uns da wart", schrieb Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

US-Präsident nennt Großbritannien Der US-Präsident unterbreitete "allen Ländern, die wegen der Straße von Hormus kein Kerosin mehr haben - wie etwa Großbritannien, das sich geweigert hat, sich an der Zerschlagung des Iran zu beteiligen - einen Vorschlag": Sie sollten Öl von den USA kaufen, denn "wir haben reichlich davon". "Holt euch euer eigenes Öl!" Außerdem sollten sie den "Mut" aufbringen, in die Straße von Hormus zu fahren und sich das Öl "einfach zu holen". "Der Iran ist zerschlagen. Das Schlimmste liegt hinter uns. Holt euch euer eigenes Öl!", schrieb Trump.