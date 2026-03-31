US-Präsident Donald Trump treibt ein weiteres Prestigeprojekt, das seinen Namen trägt, voran: eine Präsidentenbibliothek als gläsernen Turm mit Goldakzenten in der Hafenstadt Miami. In einem auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichten Video gewährt Trump einen ersten Einblick in die Pläne für die "Donald J. Trump Presidential Library".

Zu sehen sind goldene Rolltreppen und eine goldene Statue des Präsidenten mit erhobener Faust. Auf dem Dach thront eine rot-weiß-blaue Spitze, an der Fassade soll in Großbuchstaben "Trump" stehen. Im Inneren ist unter anderem eine Ausstellung von Militärflugzeugen zu sehen, darunter auch die Air-Force-One-Maschine, die die Trump-Regierung im vergangenen Jahr als Geschenk der katarischen Regierung entgegennahm.