Goldverziertes WC als Protest gegen Trump in Washington

Mit einer goldenen Toilette auf einem Kunstmarmor-Sockel protestiert ein Künstlerkollektiv in Washington gegen US-Präsident Donald Trump. "Ein Thron für einen König" heißt es auf einer Plakette an der Installation, die seit Montag nahe dem Denkmal für den früheren Präsidenten Abraham Lincoln in der US-Hauptstadt zu sehen ist. Zahlreiche Passanten ließen sich auf der Toilette sitzend fotografieren. Die Skulptur geht auf eine Künstlergruppe namens Secret Handshake zurück.

"In einer Zeit beispielloser Spaltung, eskalierender Konflikte und wirtschaftlicher Turbulenzen hat sich Präsident Trump auf das konzentriert, was wirklich zählt: die Neugestaltung des Lincoln-Badezimmers im Weißen Haus", heißt es auf der Plakette weiter. "Dies, sein krönender Erfolg, ist eine kühne Erinnerung daran, dass der Präsident nicht nur Geschäftsmann ist, sondern sich um das Geschäft kümmert."