Goldverziertes WC als Protest gegen Trump in Washington
Zusammenfassung
- Künstlerkollektiv Secret Handshake stellt goldene Toilette als Protest gegen Präsident Trump nahe dem Lincoln-Denkmal in Washington aus.
- Die Installation kritisiert Trumps Fokus auf die luxuriöse Renovierung des Lincoln-Badezimmers und spielt auf sein autoritäres Auftreten an.
- Secret Handshake bleibt anonym und hatte zuvor bereits eine Statue mit Trump und Epstein in Washington installiert.
Mit einer goldenen Toilette auf einem Kunstmarmor-Sockel protestiert ein Künstlerkollektiv in Washington gegen US-Präsident Donald Trump. "Ein Thron für einen König" heißt es auf einer Plakette an der Installation, die seit Montag nahe dem Denkmal für den früheren Präsidenten Abraham Lincoln in der US-Hauptstadt zu sehen ist. Zahlreiche Passanten ließen sich auf der Toilette sitzend fotografieren. Die Skulptur geht auf eine Künstlergruppe namens Secret Handshake zurück.
"In einer Zeit beispielloser Spaltung, eskalierender Konflikte und wirtschaftlicher Turbulenzen hat sich Präsident Trump auf das konzentriert, was wirklich zählt: die Neugestaltung des Lincoln-Badezimmers im Weißen Haus", heißt es auf der Plakette weiter. "Dies, sein krönender Erfolg, ist eine kühne Erinnerung daran, dass der Präsident nicht nur Geschäftsmann ist, sondern sich um das Geschäft kümmert."
Trump hatte die Renovierung des nach Lincoln benannten Badezimmers im Weißen Haus im Oktober angekündigt. Dabei sollen goldene Armaturen und echter Marmor zum Einsatz kommen. Kritiker werfen Trump vor, sich wie ein autoritärer Herrscher zu verhalten. Unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) demonstrierten am Samstag Millionen Menschen in den USA gegen den US-Präsidenten.
Secret Handshake veröffentlicht keine Namen der Mitglieder
Secret Handshake will die Namen ihrer Mitglieder nicht veröffentlichen. Das Logo der Gruppe ist auf einer Toilettenpapierrolle zu lesen. Ein Mitglied der Gruppe sagte der Washington Post, unter Trump fühle sich alles düster und hoffnungslos an. Die Installation drücke eine "Unbeschwertheit aus, die eine Art Atempause von der Dunkelheit sein könnte".
Die Gruppe hatte im Herbst bereits eine andere Statue in Washington aufgestellt, die Trump und den Sexualverbrecher Jeffrey Epstein händehaltend in Tanzpose zeigt. Die Installation hieß "Best friends" (beste Freunde).
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