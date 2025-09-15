Mit Unbehagen und wachsendem diplomatischen Protest haben die arabischen und islamischen Staaten bisher auf das massive militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen geantwortet. Doch erst die israelischen Raketen auf ein Büro der Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar, rüttelte die Staaten richtig auf: In Doha, wo vergangene Woche sechs Mitglieder der Terorrorganisation beim Angriff Israels umgekommen waren, trafen nun am Montag rund 60 Staats- und Regierungschefs arabischer und islamischer Staaten zusammen. Ihr Ziel: Eine gemeinsame Antwort auf ein zunehmend aggressiveres Israel zu finden.

„Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft aufhört, mit zweierlei Maß zu messen, und Israel für alle begangenen Verbrechen bestraft“, forderte der katarische Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.. „Was Israel dazu ermutigt, weiterzumachen, ist das Schweigen, die Unfähigkeit der internationalen Gemeinschaft, es zur Rechenschaft zu ziehen“, fügte er hinzu.

Abraham-Abkommen in Gefahr

Zunächst sollte über einen „Resolutionsentwurf über den israelischen Angriff auf den Staat Katar“ beraten werden. Doch dahinter steht die Sorge, vor allem der Golfstaaten, dass Israel die erst seit dem Jahr 2020 neu gebaute geopolitische Ordnung in Nahost kappt und sich als regelrechte Sicherheitsbedrohung für die Region herausstellt. Von einem potenziellen Partner ist Israel wieder hin zu einem Gegner gerückt:

So hatten etwa die Vereinigten Arabischen Emirate V(VAE) und Bahrain – im Rahmen der von den USA forcierten Abraham-Abkommen - vor fünf Jahren formelle Beziehungen zu Israel aufgenommen. Saudi-Arabien und andere Staaten hatten immerhin Normalisierungsschritte zum früheren Todfeind Israel erwogen - doch die kamen nun alle zum Stillstand.