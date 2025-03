"Wir werden nicht zulassen, dass der hart erkämpfte Frieden gefährdet wird", sagte Rutte nach einem Treffen mit der dreiköpfigen Präsidentschaft des Westbalkan-Landes in Sarajevo am Montag.

Der Hohe Repräsentant überwacht die Umsetzung des Dayton-Abkommens

Der Deutsche Schmidt soll als Hoher Repräsentant die Umsetzung der zivilen Aspekte des Dayton-Abkommens von 1995 überwachen. Der Krieg in Bosnien von 1992 bis 1995, Teil einer Reihe von ethnischen Konflikten nach dem Zerfall Jugoslawiens, kostete rund 100.000 Menschen das Leben. Im Rahmen eines von den USA unterstützten Abkommens von 1995, des Dayton-Friedensabkommens, wurden zwei autonome Regionen eingerichtet: die Serbische Republik und die von Kroaten und muslimischen Bosniaken geteilte Föderation. Sie sind über eine schwache Zentralregierung verbunden.

In dem Vertrag von Dayton war die NATO damit beauftragt worden, die Friedensvereinbarung zu überwachen und notfalls auch durchzusetzen. Im Jahr 2004 übergab die NATO das Mandat an die Europäische Union. An der Mission EUFOR ALTHEA ist auch das österreichische Bundesheer mit regulär bis zu 700 Angehörigen beteiligt und stellt zudem mit Brigadier Herbert Sailer deren Chef des Stabes. Darüber hinaus hält das Bundesheer für Fälle, wie er aufgrund der jüngsten Spannungen eingetreten ist, operative Reservekräfte in einer Zahl von 200 bereit. Die EU hatte im März 2024 beschlossen, Beitrittsverhandlungen mit dem Land zu eröffnen.