Doch noch ein zweites Brexit-Referendum? May prüft

Labour-Chef Jeremy Corbyn widersetzt sich bisher beharrlich Forderungen der Parteibasis, in den Gesprächen mit May eine Referendumsforderung zur unerlässlichen Bedingung zu machen. Allerdings haben Medienberichten zufolge bereits mehr als 100 Abgeordnete verschiedener Parteien eine Festlegung getroffen, in jedem Fall eine zweite Volksabstimmung zu fordern.

Die Briten hatten am 23. Juni 2016 mit rund 52 Prozent der Stimmen für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Dieses Votum hätte am 29. März vollzogen werden sollen, doch lehnte das Londoner Unterhaus sowohl den von May mit der Europäischen Union ausverhandelten Austrittsvertrag ab als auch einen ungeregelten Austritt. Die Europäische Union verschob das Austrittsdatum daraufhin auf Bitten Londons bis spätestens 31. Oktober.